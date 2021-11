Final Fantasy, Zelda y Bayonetta: los videojuegos más esperados para 2022

La revista especializada Famitsu ha realizado una encuesta para averiguar cuáles son los juegos más esperados en Japón

Este ranking está coronado por el Final Fantasy XVI, la secuela del Breathe of the Wild y la tercera entrega del Bayonetta

Para 2022, está previsto que aterricen algunos de los títulos más esperados de los últimos años

El 2022 será un año apasionante para el sector de los videojuegos. Después de un 2021 un poco comedido en lo que a grandes lanzamientos se refiere, todo apunta a que el próximo año estará repleto de bombazos que nos harán pasar horas y horas bien pegados a la pantalla. Prueba de ello tenemos en la batería de títulos que se presentaron durante el pasado E3, un evento que, pese a no haber cumplido con las expectativas, nos dejó con un buen puñado de tráilers muy interesantes, y en todas las migajas que nos ha ido dando Nintendo durante sus directos.

Elden Ring, Final Fantasy XVI, Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Starfield, Arkane (el videojuego de los del Dishonored, que no la fantástica serie del League of Legends que ha reventado internet), la tercera entrega de Bayonetta o Kirby y la Tierra Olvidada: estos son solo algunos de los títulos que han sido anunciados en los últimos meses y que, previsiblemente, nos llegarán en 2022, pero ¿cuál de todos ellos es el que más hype despierta entre la población?

Si bien la respuesta a esta pregunta es completamente personal y depende, en última instancia, de los gustos y preferencias de cada uno, gracias a una reciente encuesta de Famitsu, la revista japonesa especializada en videojuegos, podemos hacernos una pequeña idea de qué es lo que más espera la población. O, al menos, los japoneses.

Los videojuegos más esperados de Japón

Esta encuesta, que ha permanecido abierta entre el 3 y el 10 de noviembre, ha permitido que la revista elabore una lista de 30 títulos. Como es natural al tratarse de una encuesta activa solo en Japón, en este listado se incluyen títulos de sagas especialmente populares en el país del sol naciente y se dejan fuera otros que han gozado de una mayor popularidad en Occidente, por lo que puede haber más de una sorpresa.

La primera, de hecho, la encontramos en el primer puesto del ranking. Y es que que liderando la lista encontramos alguno de los juegos presentados en el E3, sino al Final Fantasy XVI, la última entrega de la épica saga de Square Enix. Aunque no hay una fecha definida para su lanzamiento, todo apunta a que los fans correrán para hacerse con este nuevo título. Estará disponible tanto para Playstation 5 como para XBox.

Después de la nueva entrega del Final Fantasy, el siguiente título más esperado es la secuela del Breath of the Wild, uno de los títulos más aclamados de Nintendo Switch. La nueva entrega de las aventuras de Link y Zelda es también uno de los juegos más esperados por los fans de Occidente, así que no nos sorprende que se haya colocado tan alto en la lista. De momento, todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero sí un pequeño tráiler en el que podemos ver parte de las mecánicas y un Hyrule que parece ir más allá de las nubes. ¿Tendrá alguna relación con el Skyward Sword, del que recientemente han sacado un remake? Sospechoso cuánto menos.

El pódium de la revista lo completa uno de los juegos anunciados en el último Nintendo Direct: Bayonetta 3. Tras años de esperas, finalmente hemos podido saber algo nuevo de las aventuras de la bruja Umbra, y el hype, como es natural, está por las nubes. Al igual que ocurre con los dos juegos anteriores, de momento no hay fecha de salida para este nuevo título, aunque esperemos que llegue más pronto que tarde.

Pokémon, Kirby y Elden Ring

El cuarto lugar de la lista de Famitsu lo ocupan los remakes del Pokémon Diamante y Perla, que han salido recientemente al mercado con una recepción, digamos, un poco tibia. A este le sigue el Splatoon 3, del que hemos podido ver un tráiler en el último Nintendo Direct y que contará con dos modos, uno competitivo y otro historia, y tras él se encuentra el Dragon Quest X Offline, que llegará a Japón el próximo mes de febrero.

En séptima posición, por su parte, se encuentra el Leyendas Pokémon: Arceus, el nuevo título de la saga de Pokémon que parece que va a romper todos los esquemas y que aterrizará en el mercado poco después de Navidades, el 28 de enero. El top 10 lo completan el Gran Turismo 7, que estará disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, el Ushiro y el Triangle Strategy, que llegarán para Nintendo Switch.

El Elden Ring, uno de los juegos de los que más se ha hablado en las redes sociales y cuyo primer tráiler dejó a más de uno salivando, se queda fuera de estas primeras posiciones y tiene que conformarse con ocupar la decimocuarta y decimoquinta posición, en sus respectivas versiones para PS5 y PS4.