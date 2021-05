Lo que no sabíamos es que este marchamo o etiqueta de seguridad, que nos tranquiliza mientras chateamos , no incluía de ninguna manera las copias en la nube , que servicios como Google Drive o iCloud le ofrecen a sus usuarios. Es decir: mientras que un cifrado era seguro, el otro tenía ratoneras y huecos y daba la posibilidad de acceder a él desde el exterior. Esto podría cambiar muy pronto. Se rumorea que WhatsApp, propiedad de Facebook, podría estar trabajando en un cambio en su política de privacidad y seguridad.

Nuestras conversaciones en la nube, más protegidas

“ WhatsApp está trabajando en los backups encriptados para la nube. Los chats y los archivos estarán protegidos contra accesos no autorizados cuando se utilice una contraseña, que es privada y no será conocida por WhatsApp. Estará disponible en el futuro para iOS y Android”.

El único ‘pero’ de todo esto es que WhatsApp no la conocería y no sería capaz de acceder a la copia de seguridad de tus chats y archivos multimedia, así que probablemente no vivamos el típico proceso de recuperación en el que la contraseña es enviada a nuestro mail para reiniciarla o cambiarla. Si la pierdes, no podrás recuperarla de ninguna forma, ya que WhatsApp no tiene ni idea de cuál es. Solo tú puedes recordarla. Como advierten las capturas de WABetainfo: "WhatsApp no será capaz de ayudar a recuperar contraseñas olvidadas".