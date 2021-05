Cuenta atrás: WhatsApp dejará de funcionar el 15 de mayo en los móviles que no acepten las nuevas condiciones

Nuestro teléfono móvil se ha convertido ya en una parte de nosotros. No nos imaginamos la vida sin él y mucho menos sin las aplicaciones de este que más utilizamos en nuestro día a día como, por ejemplo, las de nuestras redes sociales favoritas (Twitter, Instagram, TikTok…) o la de WhatsApp.

Pues bien, en enero de este año WhatsApp cambió sus condiciones de privacidad, una medida que aún no ha afectado en España, pero que podría hacer que quien no las haya aceptado antes del 15 de mayo se quede sin esta aplicación en su teléfono móvil. Además, esto afecta por igual tanto a los usuarios de Android como a los de iOS.

¿Cómo aceptar las nuevas condiciones?

Pues bien, habiendo recibido ese mensaje, cambiar estas condiciones es super sencillo, ya que solamente tendrás que darle a aceptar en el propio mensaje. Si no lo haces antes del día 15 de mayo puede que te quedes sin poder utilizar esta aplicación en tu teléfono móvil para siempre.

Una vez cumplida la fecha de vencimiento, aquellos usuarios que no hayan aceptado la actualización de las nuevas condiciones de privacidad no podrán enviar ni recibir mensajes a través de WhatsApp. No obstante, dispondrán de un periodo de tiempo para proceder a la descarga de la información, mensajes, audios, fotografías... Que esté almacenada en la app.