Muchos psicólogos recomiendan llevar a cabo un 'detox digital' y olvidarse del móvil durante los días que tengamos de vacaciones : nada de 'trabacaciones' u obligaciones que no nos permitan descansar de la rutina ni alejarnos de los dispositivos electrónicos. Conseguirlo puede ser muy difícil porque actualmente estamos permanentemente conectados gracias a que el WiFi llega a casi todas partes y a que prácticamente todo el mundo está en las redes sociales o se comunica por WhatsApp.

'Modo vacaciones' es como se conoce a esta nueva función de la popular aplicación, pero este no es su nombre oficial. Se llama 'Mantener los chats archivados' y, como revela su calificación, hace que las conversaciones no sean desarchivadas cada vez que nos envíen un mensaje a ese chat, que puede ser privado o grupal. Hasta ahora, si archivábamos un chat pero nos mandaban un WhatsApp al mismo, este volvía a figurar inmediatamente en la pantalla principal, donde están las conversaciones recientes, pero con esta nueva función ya no.