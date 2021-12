Esta novedad evita que los contactos desconocidos sepan si estás conectado y la hora de tu última conexión

La actualización afecta a aquellas páginas web que permitían conocer si alguien estaba en línea o no

Hasta ahora, este dato era público si no teníamos restringida esta información a aquellos contactos que no tenemos guardados

A comienzos de este año, muchos usuarios de WhatsApp se quejaron de que tenían que renunciar a parte de su privacidad porque la popular aplicación de mensajería anunció varios cambios en su política de Condiciones y Privacidad, que implicaban que el usuario aceptase que se compartieran sus datos con Facebook para seguir usándola. Con su última actualización, la app ha decidido hacer cambios de nuevo en la privacidad, reforzándola en este caso a favor del usuario.

Así, a partir de ahora los contactos que no tengamos registrados en nuestro teléfono móvil no podrán ver si estamos en línea ni la hora de nuestra última conexión; una novedad que se suma a la posibilidad de enviar y recibir mensajes sin conexión a internet, añadida también durante este año. Es por ello que ya nadie que no conozcamos podrá cotillear si estamos conectados o cuándo fue la última vez que estuvimos activos en WhatsApp.

Esta novedad dota de una mayor privacidad al usuario, que también puede tener de manera permanente la hora de la última conexión desactivada incluso para sus contactos y que así nadie sepa cuándo fue la última vez que se metió a la aplicación; una medida que se complementa con la posibilidad de desactivar el doble tick azul y que nuestros contactos desconozcan si leímos o no sus mensajes o cuándo lo hicimos exactamente.

Una barrera a los cotillas

Esta actualización afecta a aquellas páginas web que permitían conocer si un número estaba en línea o no: ahora, por defecto, aparecerá que estamos desconectamos, incluso cuando estemos dentro de la aplicación, usándola y mandando mensajes. Hasta ahora, este dato era público si no teníamos restringida esta información a aquellos contactos que no tenemos guardados; por lo que ya no tenemos que preocuparnos porque los desconocidos puedan cotillear nuestro estado activo o inactivo en WhatsApp.

Esta novedad afectará a todos los usuarios de la popular aplicación de mensajería instantánea con la nueva actualización y dejará fuera de juego a todas las webs que prometen dar información confidencial de los mismos, como es mostrar la última hora de la conexión. Por otra parte, no cambiará nada con los contactos que tengas guardados o con los que ya te hayas mensajeado: todos ellos podrán seguir viendo si estás en línea o no, y en caso de que lo permitas, saber también cuál es la última vez que accediste a la app.