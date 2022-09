Ana Peleteiro y otras famosas que han revelado haber sido víctimas de abuso o acoso sexual

En 2020 el mundo cambió con el movimiento #Metoo , y lo hizo con un clamor unánime: el abuso no puede quedar impune. Ese año, conocimos los testimonios de miles de mujeres que abrieron su propia caja de Pandora y se decidieron a revelar el precio que habían tenido que pagar por trabajar dentro de un sistema –el de Hollywood y el poder omnímodo de productores– construido bajo las premisas del silencio y de mirar para otro lado.

Una omertá que, por suerte, actrices como Rose McGowan, Gwyneth Patrol o Angelina Jolie rompieron cuando les pidieron a otras compañeras de profesión que no tuvieran miedo y contaran sus historias. El movimiento abrió una auténtica brecha en el status quo y muy pronto se extendió a otros países. Numerosas mujeres de diferentes ámbitos – escritoras, poetas, fotógrafas, modelos– se atrevieron a relatar sus propias historias de terror. La conclusión fue clara: nunca más.

Hay muchos claroscuros y verdaderas historias de terror en el proceso y condena judicial de uno de los mayores Midas de Hollywood, Harvey Weinstein , pero el ejemplo de McGowan, como el de Asia Argento, es paradigmático dentro del movimiento Me Too. La actriz fue una de las testigos clave en el escándalo de los abusos sexuales contra el productor, y aportó pruebas suficientes para sentarlo en el banquillo y dejar que todo el peso de la ley cayera sobre él, como de hecho ha ocurrido.

McGowan decidió romper su silencio después de muchos años de rumiar su trauma. De hecho, el productor no fue el único al que acusó de haber abusado de ella a lo largo de su carrera. Alexander Payne también recibió una acusación formal en los medios, y en otra entrevista, l a actriz reveló que había sido violada por una celebridad de Hollywood años atrás, cuyo nombre no quiso dar.

“Me llevó a su casa, después de conocerme, y me enseñó una película porno que había hecho para Showtime, con un nombre diferente, por supuesto. Luego tuvo sexo conmigo. Después de eso, me dejó cerca del Tropical, en Silver Lake, en una esquina de la calle”.

La actriz, uno de los grandes nombres del Hollywood de los noventa, puso palabras a lo inenarrable cuando publicó sus memorias , en las que describe el episodio que vivió en su adolescencia. En las páginas más escalofriantes del libro, contó que había sido violada con quince años, y que fue un familiar cercano quien permitió el abuso . El hombre que la violó pagó 500 dólares a su madre para acostarse con ella. “Fue una traición devastadora que descubrí por una pregunta que me hizo aquel hombre cruel: ‘¿Qué se siente al ser prostituida por tu madre por 500 dólares?".

Otra de las damnificadas por el escándalo de depredador sexual que hacía y deshacía a su antojo en la meca del cine. La contó en un intercambio de correos electrónicos para The New York Times su desagradable encuentro con el productor. “Tuve una mala experiencia con él [Weinstein] en mi juventud y decidí no volver a trabajar con él y advertir a otras cuando lo hicieron […] Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier ámbito y cualquier país es inaceptable”.