Maluma baila apoyado en sus muletas tras ser operado de urgencia de la rodilla: "Cojo pero con flow"

Maluma no ha dejado de mostrar su optimismo y su actitud positiva ante los momentos de "oscuridad". Hace pocos días compartió en sus redes sociales una fotografía en donde se lo ve en una camilla de hospital y casi listo para entrar al quirófano para ser nuevamente operado de la rodilla, su "talón de Aquiles", que ya le ha dado revancha dos años atrás. “Al mal tiempo buena cara. Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla , pero con sus oraciones y su buena energía seguro que todo saldrá bien. Los amo”, fueron sus palabras para avisarle a sus fans sobre su pequeña intervención.

No es la primera vez que su rodilla lo lleva al hospital ya que cuando era pequeño, debido al exceso de actividad física, el colombiano tuvo que ponerse unos tornillos en aquella zona y ahora ha querido explicar bien las causas de dolor: "Hace un par de años me pusieron unos tornillos biodegradables y la cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho. Ni siquiera podía apoyar el pie, no podía doblar la rodilla y creo que que ha sido por tanto ejercicio, mucha actividad física”, explicó en sus redes.