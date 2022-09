La foto que demostraría que Quim Gutiérrez y Paula Willems han pasado por el altar

Gutiérrez ha sido siempre una persona muy reservada sobre su vida privada. Apenas se han conocido novias anteriores o detalles sobre su relación con Paula. De hecho, no desvelaron nada sobre su paternidad hasta pocos días antes de nacer el bebé. Después, Quim mostró unas fotos de las piernecitas de su bebé junto a la fecha de su nacimiento: 28/11/21.

Pero parece que la alegría por la llegada de Bru no ha sido la única que ha vivido la familia. Este lunes, Paula subió una foto de Quim comiendo. Una imagen que habría pasado totalmente inadvertida si no fuera por la alianza que el actor lleva en el dedo anular de su mano izquierda. ¿Se han casado Quim y Paula?

En Barcelona, tierra natal del actor, el anillo de casado se coloca ahí y no en el dedo anular de la mano derecha como el resto de España. Algo que ha hecho que los propios seguidores de Quim piensen en que la pareja ha pasado por el altar. "Enhorabuena a los dos", "esa alianza... ¿ya? Si es así, ¡enhorabuena!" o "que estilo tiene el Sr. Willems" son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de la modelo.

Pocas veces se les ha visto juntos. En 2018 acudieron de la mano a la ceremonia de los Premios Goya, aunque no posaron ante la prensa. Durante el embarazo, Quim le dedicó este bonito mensaje a su chica. "Llego al final de esta fase del viaje y vislumbro ya la siguiente. No puedo no admirar con sorpresa cada día tu combinación de coraje, llantos soplados y sentido del humor. Gracias, Paula", escribió.