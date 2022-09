"Don’t Worry Darling": sexo oral, infidelidades, peleas y desaires en Venecia

No será la ganadora del León de Oro en el festival de Venecia a tenor de sus tibias críticas, pero "Don’t Worry Darling" - la cinta dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles - está llamada a ser una de las películas del año. Y lo será gracias a las múltiples disputas y peleas entre directora y actores y los rumores inflamados tras su exhibición en el famoso certamen de cine italiano. El supuesto escupitajo (no verificado) de Harry a Chris Pine , actor también en la película, es la coronación a una historia nutrida de indirectas, desaires, infidelidades y sexo oral.

Pero, ¿dónde arranca la polémica de "Don’t Worry Darling"? Todo empieza cuando, en fase ya de promoción de la película, Olivia Wilde se deshace en elogios hacia su actriz Florence Pugh en redes sociales. Sin embargo, la intérprete no responde a las buenas palabras de la directora y se limita a publicar el póster de la cinta en su cuenta de Instagram. Después se descubre el motivo por el que la actriz apenas promociona la cinta: no le gusta nada que en el tráiler del filme se haga tanta publicidad al cunninlingus que Harry parece practicarle a Florence en la película. “Cuando todo se reduce a tus escenas de sexo, o a ver al hombre más famoso del mundo practicándole sexo oral a alguien, esto no es por lo que lo hacemos. No es por lo que estoy en esta industria”, declaró Florence Pugh a Harper’s Bazaar. También se habló de que la actriz estaba molesta por haber cobrado mucho menos que su 'partenaire' masculino. Aunque las cifras no están confirmadas, Showbiz Galore publicó que el salario de Pugh fue de 700.000 dólares mientras que el de Styles fue de 2,5 millones.