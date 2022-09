¿Se cobra por ir a Eurovisión? Chanel sorprende con su sincera respuesta

Sobre Eurovisión, Chanel no ha comentado mucho. Sí ha subrayado que los cantantes no cobran nada por representar a España en el festival y que sabe que el hype tras su gran resultado acabará cayendo. "Llevo muchos años en el mundo del arte y soy consciente de que todo lo que sube, baja. Entonces, lo que estoy haciendo es disfrutar el momento como una niña pequeña y trabajar lo máximo posible sin preocuparme de si esto se va a acabar", ha asegurado. "No todo es eterno, así que hay que vivir el momento a tope y es lo que estoy haciendo", ha añadido.

De momento, lleva bien la fama, aunque reconoce que a veces usa gafas de sol y gorra para no ser reconocida en lugares públicos como un supermercado. "Una vez fui de compras y hubo una dependienta que me reconoció y no me dijo nada, pero me empezó a meter cosas de regalo en la bolsa mientras me miraba con mirada de sé que eres tú", ha contado Chanel. Por ejemplo, mi cumpleaños lo quería celebrar en el Parque de Atracciones pero la gente de mi equipo me dijo que si estaba loca, que no podía", ha dicho Chanel, que también ha desvelado que cuando pide comida a domicilio lo hace a nombre de Merche.