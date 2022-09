Violaciones, abusos y poder: preparan una serie que destapa los escándalos de la familia de Armie Hammer

Armie Hammer ha dado mucho de qué hablar en Hollywood. Lo que iba a ser una de las promesas jóvenes de la industria finalmente se convirtió en un "agujero negro" de abusos, violaciones, adicciones y acusaciones de canibalismo. Los escándalos que protagonizó el actor no fueron comprobados, pero varias capturas de mensajes en redes y las acusaciones de numerosas mujeres de violencia y comentarios de alguien que se declaró "100% caníbal" fueron suficiente para quedar tachado para siempre en el mundo de las alfombras rojas y el espectáculo .

"Vamos a hacer una apuesta. Si gano, voy a tu casa, te ato entera y te inmovilizo. Luego haré lo que quiera con todos los agujeros de tu cuerpo, hasta que me quede a gusto", es solamente uno de los mensajes de alto contenido sexual que se filtraron hace tres años. Aquello solo fue "la punta del iceberg" no solo para el actor sino también para la dinastía Hammer, una de las familias más poderosas de Estados Unidos pero también más polémicas y oscuras de la historia. Es por ello que HBO ha decidió resumir en una serie llamada 'La saga de los Hammer: Escándalo y perversión' los escándalos detrás de este linaje.

Pese a no haber cargos contra él por falta de pruebas suficientes, el final no ha sido alentador para el actor a quien se lo vio hace pocos meses como agente inmobiliario en las Islas Caimanes, su nuevo refugio del "ojo público" y donde ha decidido quedarse para mantenerse cerca de sus hijos, ya que en Los Ángeles no hay nada más esperando para él. Luego de pasar varios meses en rehabilitación por sus adicciones, Hollywood le ha dado la espalda, ninguna producción quiso volver a contar con él y sus propios agentes y publicistas han renunciado a él. Pero, lo que parecía ser un caso aislado ha ido más allá y en su caso, sus perversiones parecen "llevarse en la sangre" ya que la familia Hammer también esconde secretos que llegaran a la pantalla chica.