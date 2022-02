Lourdes León, la hija de Madonna y primera novia de Timothée Chalamet que vive lejos de la sombra de su madre

En Lourdes María Ciccone León , la hija predilecta de Madonna , no hay casi nada de su madre porque ella así lo ha querido . El parecido físico ni está ni se le espera. En cuanto a la fortuna, la cachorra de la diva del pop no siente el más mínimo interés en abrevar de la alargada sombra de su progenitora ni en utilizar esos favores heredados (presencia mediática, fortuna y apellido) para escalar la pirámide del ascensor social.

Si por algo ha destacado esta 'it girl' y modelo estadounidense es por haber elegido al milímetro sus proyectos desde niña , hasta el punto de pasar desapercibida bajo el radar de los medios durante años para que no le recordaran ese “eres hija de”, tan socorrido para envenenar una carrera en cuestión de segundos: lo que tu linaje te da, también te lo quita. León lo sabe de sobra.

León, la primogénita de la larga prole de la cantante e hija del preparador físico cubano Carlos León, ha dejado claro desde que puso un pie en el complicado mundo de la industria de la moda estadounidense que no necesita ayuda para reivindicar su propio espacio y atraer el interés de las marcas o valedoras tan importantes como Stella McCartney, que ha contado con ella para varias campañas. “Es independiente, inspiradora y un espíritu libre y joven. A pesar de haber nacido bajo los focos, siempre se ha mantenido con los pies en la tierra”. Hablan bien de ella, y parece que con razón.

A la joven celebrity le escuece que le recuerden sus orígenes emplumados y mullidos. “La gente piensa que soy una niña rica sin talento a quien se lo han dado todo. Pero no lo soy”, llegó a decir en una ocasión. No es cuestión de poner en duda las palabras de esta it girl, extremadamente celosa de su vida privada en redes, pero algún que otro episodio en su vida nos recuerda que, cuando hay medios y dinero, al más puro estilo bíblico, las palabras de tu madre son capaces de abrir las aguas del Mar Rojo y el camino resulta un poco más fácil.