Timothée Chalamet es uno de esos astros que ha irrumpido con fuera en el panteón de actores a seguir. Qué puede hacerse, más que aplaudir, ante la fuerza de su belleza grecorromana, tan prístina, perfecta y envasada en una tonelada elegancia que la industria cinematográfica más inclemente del mundo, Hollywood, ha caído a sus pies para besárselos (y Chalamet, ex yerno de Johnny Deep, siempre lleva buenos zapatos).

Por suerte, el bueno de Thimothee no se ha convertido todavía en un adicto a la morfina adulterada y a la absenta, y en una carrera relativamente corta nos ha dado ya un puñado de buenas películas , gracias a su olfato para escoger cintas de prestigio que no descuidan su exposición comercial. Su último megaproyecto como protagonista, ‘Dune’, ha venido a confirmar lo que ya se intuía. Todxs lxs grandes directorxs de cine van a quererlo como soldado en sus filas.

De acuerdo, empecemos por lo básico. Thimothèe llegó a nuestras vidas (arrasando) con ‘Call Me By Your Name’, una película más que decente que arrancó unas cuantas lágrimas de nuestro frío corazón con la historia de amor adolescente entre Elio y el catador de efebos, Armie Hammer. La cinta le valió las mejores críticas de su carrera, y su corazón roto y la escena del monólogo con su padre donde le revelaba algunos de los grandes misterios de la vida (‘Por el pasado llorarás’, como quien dice) hicieron el resto. La cita se convirtió casi inmediatamente en un pequeño clásico.