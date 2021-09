La actriz de 'Euphoria' ha posado en la portada de Vogue en Reino Unido y ha explicado lo útil que es para ella ir a terapia

Ha contado que la pandemia hizo que experimentase "un tipo de tristeza" de la que no se sabía desprender

También ha hablado acerca de feminismo y ha contado que se negó a darse su primer beso ante las cámaras en 'Shake It Up'

Si hay una actriz de la generación Z que esté triunfando, esa es Zendaya, la joven que comenzó a ser famosa mundialmente a los 13 años gracias a su papel como Rocky Blue en la serie de Disney Channel 'Shake It Up', que conquistó a los fans del Universo Marvel con su interpretación de MJ en las películas de Spider-Man y que se se convirtió en la actriz más joven (a los 24 años) en ganar un Emmy por dar vida a Rue en 'Euphoria'.

La actriz ha utilizado su enorme altavoz mediático para luchar por causas que considera justas y lanzar mensajes que cree que merecen repercusión en la actualidad. Así, acaba de hablar abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental en una entrevista que ha concedido a la revista Vogue en su edición en Reino Unido, de la que ha sido portada. "Por supuesto que voy a terapia [...] Si alguien puede poseer los medios económicos para ir a terapia, le recomendaría que lo hiciera. Creo que es algo maravilloso", ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya)

"No hay nada de malo en trabajar en ti mismo y lidiar con esas cosas con alguien que pueda ayudarte, alguien que pueda hablar contigo, que no sea tu mamá o lo que sea. Que no tiene prejuicios", ha añadido la estrella de cine, que también ha contado que con la llegada de la pandemia experimentó "un tipo de tristeza" con la que no sabía lidiar, pues no sabía cómo desprenderse de ella y no entendía muy bien qué le estaba pasando.

"Era una tristeza en la que te despiertas y te sientes mal todo el día, como: '¿Qué diablos está pasando? ¿Qué es esta nube oscura que se cierne sobre mí y no sé cómo deshacerme de ella?", ha explicado la actriz sobre aquellas primeras semanas tras el estallido de la pandemia. Zendaya se une con estas declaraciones a otros artistas que, como Anna Castillo, María Pombo, Justin Bieber, Selena Gómez o J Balvin, que también animó a sus fans a pedir ayuda profesional a un psicólogo o psiquiatra si sienten que lo necesitan.

Su preocupación por el dinero

Zendaya también ha explicado que se preocupa mucho por el dinero y es que su situación financiera es un motivo de estrés para ella. Vogue cuenta que la primera vez que tomó vacaciones fue cuando tenía 23 años y puso rumbo a Grecia. En aquel momento, le pidió a su asistente Darnell Appling que cogiera su tarjeta de crédito y que pagara todo, pero que no le dijera a ella el precio de las cosas "para que no se estrese" y es que "le cuesta gasta dinero en sí misma".

Su preocupación por el dinero es algo de lo que habla con su terapeuta. "Siempre digo: 'Siempre tendré que trabajar'. Porque si no trabajo, mañana todo puede desaparecer [...] Mi madre es ahorradora, así que trato de tener eso en cuenta. Pero mi padre dice: 'Sabes, no puedes gastarlo cuando estás muerto'. Estoy en un punto intermedio", ha comentado la actriz.

Se plantó ante Disney

Zendaya también ha hablado sobre feminismo y ha afirmado que piensa que el movimiento solo puede ser interseccional: "Tiene que abarcar a mujeres que se parecen a ti, a mujeres que no se parecen a ti, a mujeres cuyas experiencias son diferentes a ti. Eso significa mujeres negras, eso significa mujeres trans, eso significa todas las mujeres". Pero no solo ha sido muy clara a la hora de hablar sobre el feminismo, sino que también ha recordado una de las ocasiones en las que se plantó ante Disney.

Ya se hizo público en el pasado que la actriz se había enfrentado a sus jefes en Disney, a los que exigió no hacer papeles de "chicas sin cerebro" y a los que pidió interpretar a alguien inteligente, que estuviera apartada de la idea de "la chica popular del instituto". Ahora ha contado que se negó a darse su primer beso ante las cámaras: "Recuerdo estar en 'Shake It Up' y decir: 'No voy a hacer esto. Le voy a dar un beso en la mejilla porque todavía no me han besado, así que no quiero que el beso esté en cámara'".

¿Qué le deparará el futuro?

La actriz también ha reflexionado sobre su futuro y ha explicado que le gustaría formar una familia, pero que no ha fijado una fecha exacta para conseguir esta meta o sus otros objetivos: "Nunca he pensado, 'Quiero hacer esto en este momento, luego, a partir de esta edad, quiero hacer esto'. Un día tendré una familia, pero no estoy tratando de ponerle un número, sucederá si está destinado a suceder".