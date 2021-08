Los fans de Tom Holland y Zendaya han visto en 'Spider-Man: Homecoming' (2017) y en 'Spider-Man: Far From Home' (2019) a sus ídolos dar vida a una pareja y ahora parece que su amor ha traspasado la gran pantalla y se han convertido en una de las parejas más seguidas de Hollywood.

La boda fue por el enlace de Josh y Karina Florez. Los actores habrían estado invitados, ya que Josh es un amigo muy cercano de la actriz y cantante, con quien colaboró para la canción presentada ante Michelle Obama 'This Is For My Girls'. En las historias que ellos han compartido de su enlace puede verse a Zendaya y Tom de fondo, ya que estaban situados en una mesa, muy cerca del espacio donde bailaron los novios.