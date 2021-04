Zendaya, icono de estilo: sus looks más rompedores y empoderadores en la alfombra roja

Sin llega a los 30, la actriz americana Zendaya Coleman se ha convertido en todo un icono de su generación. Chica Disney en sus orígenes , desde su adolescencia goza de una personalidad arrolladora y una cabeza con ideas asentadas . Fiel a sí misma, jamás ha permitido que nadie le marque el rumbo de su vida, ella marca sus propias normal y esto se ve reflejado a la perfección en su estilo sobre la alfombra roja. Descubre sus mejores looks junto a nosotros.

Asesorada por el estilista Law Roach, la joven de 24 años se ha convertido en un icono de moda absoluto con looks originales , llegando incluso a convertirse en embajadora de la marca Valentino para su nueva temporada. Su ruptura con cualquier canon preestablecido no es discorde en absoluto con un buen gusto que le hace lucir como la diva que es.

El día en que reivindicó su pelo afro

Las chicas también llevan esmoquin

Una estética masculina para una chica a la que no se le puede negar su feminidad. Empoderada, sexy y totalmente rompedora, todo en el mismo pack.

Cristina Pedroche o Zendaya, ¿quién lo llevó antes?

No solo reivindicaba el cuerpo de la mujer y lo desprendía de sus tabúes con su look, además lo acompañaba de unas trenzas africanas reivindicando la cultura de sus raíces. Dos en uno.

Las Galas MET, su mayor escaparate

Ensalzando el chándal

Solo una mujer con su confianza es capaz de llevar un chándal como ella lo lleva. Solo ella se atreve a llegar al desfile de Michael Kors en 2018 con un chándal rojo de Adidas, taconazos junto a una gabardina sin mangas . Sin duda este look refuerza el objetivo que presentó al lanzar su propia marca ‘Daya by Zendaya’ en 2016, donde su ropa carecía de género.

Una mujer de armas tomar

Y así podríamos seguir rememorando looks increíbles, porque en su trayectoria no hay una sola alfombra roja donde no haya deslumbrado, mandando siempre un claro mensaje reivindicativo que le empodera cada día más como figura pública e icono de toda su generación.