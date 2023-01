Ha ocurrido en uno de sus directos, mientras hablaba con colegas del gremio como Spreen o ElXokas . Todos hablaban de su adolescencia, y llegado un momento dado de la conversación, se menciona la estética emo y al mítico grupo Tokio Hotel, la banda alemana de pop rock que triunfó a mediados de la década de los 2000. Hablando de los emos, ElRubius ha comentado que sentía mucha atracción por dicha estética. "Yo me enamoraba de todos los emos y de todas las emos cuando era pequeño" , ha dicho, preguntándose dónde ha ido a parar toda la gente que pertenecía a dicha tribu.

Tras él, se ha oído a otro de los streamers comentar que pensaba que uno de los componentes del grupo, el vocalista Bill Kaulitz, era una chica. "Sí, yo también, yo te juro que de pequeño estaba enamorado de ese", ha confesado emocionado el streamer de Mijas. "Después me enteré [de que era un chico] y me enamoré más" , explica a sus compañeros. Spreen le pregunta: “¿Te gustan los emos, boludo. Y las emo, dijiste, ¿los dos?. “Los dos”, afirma El Rubius.

"¿Sos bisexual?", ha querido saber el argentino. "Sí, ¿algún problema?", le ha contestado él. "No, no, era una pregunta", le replica Spreeen. La conversación ha continuado, y han comenzado a hablar de Quevedo. El argentino ha preguntado, de repente, si el cantante es bisexual. "No, yo soy bi", afirma Rubén, que comienza a juguetear con su váper. "¿What?", se escucha preguntar a sus colegas durante la transmisión.