"Soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca", contó el youtuber. Una sorprende confesión que se une a otra que también ha hecho este año y que no ha llegado en forma de carta, sino a través de uno de sus directos en Twitch: mientras jugaba y charlaba con sus seguidores, les ha contado cómo se enamoró de su novia , la modelo e influencer Irina Isasia , con la que sale desde hace cuatro años.

"Que sepáis que yo, cuando me enamore de Irina, estábamos jugando al Call of Duty. Era consola y ella en los shooters de consola es millones de veces mejor que yo y dije: 'This is the one' [en español: 'Es ella']", ha explicado El Rubius de manera natural en un directo. Una confesión que ha derretido a sus fans, que han expresado en Twitter que les encantaría tener una pareja con la que compartir su amor por los videojuegos.