Varios días después, Laura se ha puesto serie y ha explicado en sus stories qué es lo que le está pasando con este tipo de photocalls: "Tengo un tema que comentar con mi psicólogo porque me está preocupando últimamente. Creo que estoy empezando a generar algún tipo de ansiedad social. Cuando sé que hay un evento al que va a ir mucha gente, mi cuerpo me dice que no me fuerce en ir si no me apetece. En vez de tener FOMO, esa sensación de que no te puedes perder nada, para mí es todo lo contrario, no quiero ir. Cuando sé que va a haber mucha gente, me paralizo".