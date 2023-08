Un padre orgulloso, una madre presente y unos hermanos admiradores: la familia Carmona, el verdadero apoyo de Olga

Además, horas antes, apenas la noticia del fallecimiento salió a la luz, fue la misma Olga quien dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales dedicando la victoria a su padre, que se han llenado de mensajes de apoyo y cariño por los fans. "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".