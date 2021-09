Sufre una agresión verbal homófoba por besarse con su novio en el metro de Madrid: "Ha dicho que nos iba a matar"

Por último, el chico ha cerrado el hilo haciendo referencia con una frase al resto de agresiones homófobas que han sufrido otras personas en los últimos meses: " NO estamos libres de odio y no nos van a callar".

Por último, ha querido agradecer la repercusión que ha tenido su hilo en Twitter: "Muchas gracias a todos por el apoyo y la difusión, tanto mi pareja como yo estamos bien, no nos callarán"; y ha pedido que se dejen de lanzar mensajes racistas aprovechando su publicación y dando por hecho la etnia del supuesto agresor.

"Estoy viendo muchísima, muchísima gente aprovechando la supuesta etnia gitana o árabe del agresor: No voy a defenderle OBVIAMENTE pero aprovechar un episodio como este para soltar racistadas contra personas musulmanas, gitanas etc. etc. es una vergüenza", ha escrito el joven citando su hilo viral.