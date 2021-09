El youtuber ha explicado en 'Sobreviviré' ante la atenta mirada de Nagore Robles que sufrió homofobia en el instituto

También ha aclarado que aunque él no haya sufrido una agresión física, sí que ha sentido miedo de darle la mano o un beso a su pareja en público

Ha explicado por qué entre los miembros del colectivo LGTBI se usa la palabra "maricón": "Nos la hemos apropiado para poder empoderarnos"

Este verano, un joven gallego llamado Samuel Luiz fue asesinado al grito de "maricón" a las afueras de una discoteca en A Coruña. Un suceso que conmocionó a la sociedad española, que salió a manifestarse en varias ciudades para mostrar su rechazo ante este crimen y para poner el foco sobre la necesidad de no dar ni un paso atrás en materia de derechos para el colectivo LGTBI.

Tan solo un par de meses después, hemos conocido los datos de otra brutal agresión homófoba que se ha producido en el centro de Madrid: ocho encapuchados agredieron a un joven de 20 años en el portal de su casa, grabándole con una navaja la palabra "maricón" en el glúteo. Ante este nuevo ataque, muchos integrantes del colectivo LGTBI, tanto anónimos como famosos, han alzado la voz en redes sociales para denunciar estos hechos y mostrar su preocupación porque este tipo de crímenes se conviertan en lo habitual.

Cientos de personas se han lanzado a contar sus propias historias: agresiones, vejaciones, miedo a ir por la calle con su pareja... Todas ellas con el mismo telón de fondo: la homofobia. Uno de los famosos que ha querido hablar públicamente sobre el tema ha sido Malbert, que ha contado ante la atenta mirada de Nagore Robles en 'Sobreviviré' la homofobia que sufrió en el instituto y ha reflexionado sobre cómo esta ha condicionado su vida y la del resto de integrantes del colectivo:

Sufrió homofobia en el instituto

Malbert ha comenzado explicando que "por suerte" él no había sufrido nunca ninguna agresión física, para rápidamente rectificar y dejar claro que el "por suerte" era una forma de hablar y que, en realidad, no considera que alguien se tenga que sentir afortunado simplemente porque no le peguen una paliza por pertenecer al colectivo LGTBI. No obstante, pese a que nunca ha vivido una agresión de este tipo, sí que sufrió homofobia en el instituto.

"Me llamaban el chucharilla en el instituto", ha confesado el popular youtuber, que recuerda que su nombre siempre iba acompañado "de la coletilla de maricón". Pero no solo vivía estas situaciones en su centro escolar, sino también "desde pequeño", pues percibía la homofobia tanto en la calle como en su familia: "En la propia familia de forma indirecta escuchas comentarías como 'Tal presentador, mira, el maricón'. Y, quieras o no, esto te va reprimiendo".

"Los miembros del colectivo hemos perdido años de vida"

Esta represión impuesta por la homofobia que apreciaba en la sociedad le ha hecho "perder años de vida", pero no solo a él, ya que Malbert considera que esto le ocurre a la mayoría de personas que forman parte del colectivo. "Yo me he reprimido besos, yo me he reprimido dar la mano a mi pareja, yo he tenido que mirar a mi alrededor antes de dar la mano, yo en una discoteca me he tenido que ir a una esquina a darme un beso y hay muchas veces que he tenido que dejar de hacerlo por miedo", ha explicado el influencer.

"Son cosas que hemos perdido y que desgraciadamente no vamos a recuperar. Porque a lo mejor el primer amor de una persona heterosexual a los 16 o a la edad que lo tenga, yo igual no lo he vivido por esa represión", ha terminado de explicar el influencer, que también se ha lanzado a demostrar por qué los miembros del colectivo sí puede usar la palabra "maricón".

