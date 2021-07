Muchos tuiteros han rescatado estos días mensajes que el cantante publicó entre 2017 y 2018 en los que se mete con los homosexuales y con las mujeres

Samantha Hudson ha explicado que iba al instituto con él y que le tiró una manzana "por ser maricón"

Ahora el artista ha pedido perdón a través de Instagram y ha dicho que acepta las críticas y que no quiere "formar parte del bando agresor"

A raíz de la muerte de Samuel Luiz, el joven coruñés al que apalearon al grito de "maricón de mierda", muchos famosos se han posicionado en contra de la violencia hacia el colectivo LGTBI y han pedido justicia para este chico que tan solo tenía 24 años. Marc Seguí subió un par de historias, pero las redes no creen que sea "un aliado" e influencers como Malbert han explicado por qué piensan que no es sincero, rescatando unos tuits suyos con mensajes homófobos y machistas.

"Obviamente si un tío se maquilla es maricón, a la hoguera", "Maldito maricón", "Calla maricón", "Menudo maricón de los cojones", son algunos de los comentarios que Seguí publicó en el verano de 2017, hace ahora cuatro años. Además, Samantha Hudson ha explicado que iba al instituto con él y que sufrió una agresión homófoba por su parte: "Hace poco descubrí que este chico (que por lo visto es cantante) es un tío rancio que iba conmigo al instituto. Lo único que recuerdo de él fue que me tiró una manzana y una bola de papel albal en las escaleras por ser maricón".

Además de los tuits homófobos, el cantante escribió varios comentarios machistas también a través de Twitter. "¿Cuál es el astro más cercano a las mujeres? El astropajo", "Sois todas tan putas", "Si no una tía no sabe hacer las tareas de casa no cuenta ni como una mujer ni como un ser humano", "[Si no sabes poner una lavadora], suicídate, no sirves para nada", son algunos de los tuits que Seguí publicó entre 2016, 2017 y 2018 y que ahora han rescatado muchos usuarios de dicha red social.

Las redes también han rescatado comentarios homófobos de otro cantante, Pol Granch, con el que Marc Seguí ha sacado recientemente 'Tiroteo'. El ahora actor de 'Élite' escribió estos mensajes en 2013 y el año pasado emitió un comunicado en Twitter pidiendo perdón y diciendo que no se sentía identificado con el "chico inmaduro e inexperto" que era en el pasad. Ahora ha sido Seguí quien se ha disculpado y lo ha hecho a través de sus historias de Instagram.

Las disculpas de Marc Seguí

"Quiero pedir disculpas públicamente", ha comenzado diciendo Marc Seguí muy serio, para continuar explicando que "aceptaba todas las críticas": "Las que he tenido hasta ahora y las que tendré después de esta charla". "Me puse a tuitear burradas increíbles, haciendo el gilipollas con el objetivo de llamar la atención. Era un chaval sin conocimiento que convivía con actitudes y comportamientos que eran asquerosos y quiero decir que estoy avergonzado de que en algún momento de mi vida haya podido poner cosas tan heavies", confesaba el cantante.

"Tengo muchas cosas que desaprender y quiero formar parte de una sociedad justa [...] Obviamente no me exime de la culpa ni el desconocimiento ni la edad que tenía en ese momento, por eso quiero pedir perdón y deciros que me arrepiento. Después de todo esto quiero ser mejor persona [...] Sé que tengo una responsabilidad con el mundo queer y LGTB porque gracias a ellos soy como soy y visto como visto", ha dicho Seguí, que asume su responsabilidad sobre lo que dijo en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Seguí (@seguimarc)

El artista también ha explicado por qué había permanecido en silencio hasta ahora: "También quería decir que si no me he posicionado antes públicamente es porque cuando salieron los tuits fue un cobarde e hice las cosas mal. Tenía miedo". Y se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido tras la muerte de Samuel: "Después del asesinato de Samuel, muchísima gente me ha comparado con esos monstruos [los que mataron al joven coruñés] por esos tuits. Que me comparen con gente así es algo que estaba acabando conmigo".

Seguí ha terminado su discurso diciendo que está dispuesto a "aprender": "No quiero formar parte del bando opresor, todo lo contrario, no soy parte del bando opresor. Quiero aprender y sobre todo quiero hacer que cualquier sitio en el que yo esté sea un lugar seguro para cualquier persona del colectivo. Sé que todavía me queda muchísimo para hacerlo bien, pero de verdad que quiero hacerlo".

El caso de Samuel

La muerte de Samuel a manos de un grupo de jóvenes que le dieron una paliza al grito de maricón ha provocado una gran indignación en las redes sociales y, tras muchas protestas online, fueron muchas las personas que decidieron salir a las calles para manifestarse y pedir #JusticiaParaSamuel. "Lo que te gritan cuando te matan es importante", "Mi existencia no dependa de tu intolerancia" o "Tu neutralidad te convierte en cómplice del agresor", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las pancartas.