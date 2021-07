Una de las personas que se ha atrevido a alzar la voz en Twitter ha sido Marc: "No he contado esto nunca. El verano de 1º de la ESO me sacaron a la fuerza del armario y varias personas de mi edad me llegaron a perseguir en bicicleta por la calle para pegarme mientras me insultaban por 'maric0n'. Realmente tuve miedo de salir a la calle todo el verano. Yo pude escapar, pero aún pienso en que hubiera pasado si me hubiesen pillado. El sentimiento de que tu vida peligra es completamente angustioso", escribe el joven que asegura que, por desgracia, "no fue solo el acoso callejero, fue por redes sociales también. Inventándose historias mías y compartiendo vídeos falsos. Protejamos a los niños LGBT por favor".

También Adri ha querido aprovechar el altavoz que es Twitter para contar la agresión homófoba que sufrió y lo desamparado que se sintió por parte de la policía: "Yo quiero pedir perdón por no alzar la voz en su momento, fui un cobarde y me lo callé por miedo. Desgraciadamente yo fui víctima de una agresión homófoba, fui rodeado por 5 personas, 3 chicos y 2 chicas. Me vinieron de espaldas, me empujaron, me rodearon y los chicos al verse animados por las chicas me pegaron dos puñetazos en la boca. Yo no sé cómo fue pero en una hora yo tenía todos los datos de todos, dirección, número de teléfono y redes sociales", asegura el joven que además ha compartido fotos de cómo quedó su cara tras los puñetazos. "Fui a la policía con el parte médico y con todos los datos de esos desgraciados y me dijeron que no podían hacer nada", asegura.