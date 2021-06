Ricky Martin ha denunciado a través de sus redes sociales haber sentido "miedo" tras recibir muchos "comentarios despectivos" por subir una foto con su marido, Jwan Yosef

El cantante colombiano ha salido en su apoyo diciéndole que es "el hombre más especial del mundo"

También le han dado su apoyo otros rostros muy conocidos como Rosalía, Alejandro Speitzer o India Martínez

En 2010, Ricky Martin le contó al mundo que era homosexual y, un poco más tarde, reveló que compartía su vida con un hombre, Jwang Yosef, con el que había formando una bonita familia y con el que era feliz. Muchos fans y otros famosos aplaudieron al cantante, que es conocido en todo el mundo y que tiene un altavoz mediático muy potente, por sincerarse públicamente y hablar sobre su orientación sexual sin tapujos. Pero también hubo insultos y comentarios homófobos.

Ahora, once años y en el mes del Orgullo LGTBI, el cantante ha denunciado a través de las redes sociales haber recibido una gran cantidad de comentarios homófobos por publicar una serie de fotografías con su marido para celebrar la diversidad: "No esperaba que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva". El puertorriqueño ha dejado claro que no le importa perder seguidores en esta red social, sino "el mensaje qué hay detrás de su decisión".

El artista es perfectamente consciente de que los que han dado 'unfollow' lo han hecho porque rechazan a los homosexuales y eso le ha hecho revivir un miedo que ya vivió cuando contó que era gay: "Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser".

El mensaje de Ricky Martin

Pero el cantante de 'Tu recuerdo' ha decidido plantarle cara a los que le hacen sentirse así y ha explicado que sus pasos no van a estar condicionados "por el qué dirán". "Ese miedo ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación", ha añadido.

Ricky Martin ha confesado que su deseo es que las personas que forman parte del colectivo puedan expresarse libremente sin miedo: "Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados [...] Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados".

"No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación", ha comentado el cantante, que le ha lanzado un último mensaje a los miembros del colectivo que se sientan solos: "A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor".

El apoyo de J Balvin y otros famosos

Han sido muchos los famosos que han aplaudido el mensaje de Ricky Martin y que le han mostrado públicamente su apoyo, como J Balvin, que le ha escrito unas bonitas palabras: "Tú eres el hombre más especial del mundo, ¡yo me casaría contigo! Te amo". Rosalía, Alejandro Speitzer o Paloma Mami le han enviado corazones para enviarle su apoyo.

"Eres un grande, un ídolo, un ejemplo a seguir, un orgullo. Te quiero, te respeto y apoyo", le ha escrito Luis Fonsi. También se ha pronunciado otra compañera de profesión, la cantante India Martínez: "¡Te queremos, maestro! Por cierto, a mí también se me van seguidores cuando subo fotos con mi pareja, no soportan tanto amor… Pero se quedan los que de verdad importan".

Unidos frente a la homofobia

Otra historia protagonizada tristemente por la homofobia fue la de Diego José, un niño murciano de 11 años que tuvo que ser hospitalizado el pasado mes de noviembre después de que otro chico de su clase le diera una paliza, al parecer por su orientación sexual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso mostrarle su apoyo y le mandó una carta (en el vídeo puedes ver qué le dijo); un gesto que el pequeño agradeció.