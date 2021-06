Damiano David y Ethan se besan en la televisión polaca y los fans les agradecen su gesto: “Menudas leyendas”

Tras ganar Eurovisión 2021, el grupo italiano Måneskin no ha dejado de triunfar y llamar la atención por toda Europa. La banda italiana está arrasando tanto en escuchas como en popularidad en redes sociales. Los seguidores no paran de crecerles y cada vez son más las personas que están enganchadas a su música.

El beso de Ethan y Damiano

Es más, hay quienes, como Samuel, han aprovechado este vídeo para reflexionar sobre la homofobia que se sufre o que él ha podido ver que las personas sufren en Polonia: "Me he criado con dos madrastras polacas y he visto manifestaciones anti-lgtb en Polonia de cuando vivía allí, literalmente no tenéis ni idea de lo brutal que ha sido esto", escribía el joven en un tuit haciendo referencia al beso entre Ethan y Damiano. Y es que este gesto puede haber significado mucho más en la sociedad polaca de lo que en un primer momento podríamos haber llegado a imaginar.