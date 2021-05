Además, su paso por el festival de música más importante de Europa también estuvo marcado por la polémica, y es que se viralizó en redes un vídeo en el que parecía que Damiano David estaba consumiendo cocaína. El revuelo fue tal que el joven se ofreció voluntariamente a hacerse un test de drogas para demostrar que no había consumido ningún tipo de sustancia. Finalmente, ese test dio negativo.

Así era Damiano David de adolescente

La apariencia de Damiano como líder de la banda Måneskin ha sufrido una evolución más que evidente a lo largo de los años. Este grupo de rock se fundó en 2015, aunque no fue hasta 2017 que cobraron cierta relevancia, llegando a publicar un álbum en 2018, 'Il ballo della vita', que tuvo mucho éxito en Italia. En la cuenta de Instagram de Damiano David se pueden ver una fotografía de los componentes en 2016. ¡Irreconocibles!

En 2017 fueron seleccionados para participar en Factor X Italia, llegando a conseguir un segundo puesto en el programa. Fue entonces cuando se hicieron más famosos a nivel nacional y encontraron un estilo propio inspirado en las estrellas del rock. Está claro que Damiano David está muy interesado en la moda , ya que sus looks siempre han estado muy cuidados.

Además, algunas personas también han señalado su parecido a la hora de elegir lookazo con el estilo de Harry Styles. El ex One Direction también tiene el cuerpo lleno de tatuajes y también es un apasionado de la moda, eligiendo siempre looks con aire retro y cierto toque romántico.