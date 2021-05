Aitana siempre ha demostrado ser muy atenta con sus fans y, antes de la pandemia, era habitual ver a la cantante compartiendo risas, abrazos y fotos en las firmas de discos o a las puertas de los conciertos con sus seguidores, que se cuentan por miles en toda España y Latinoamérica . Aunque el coronavirus ha impedido este contacto más estrecho y la catalana no volverá a los escenarios hasta este verano, ella ha continuado contando las novedades sobre su música en redes, donde se comunica con ellos.

En muchas ocasiones a lo largo de este año, Aitana le ha recordado a su público que le echa de menos y también ha confesado su deseo de volver a América Latina. Por eso, no es nada sorprendente que la cantante haya tenido un bonito gesto con una fan que se encuentra hospitalizada . Se trata de Elena, una joven que padece cáncer y que siempre ha estado al otro lado de la pantalla apoyando la carrera de Aitana.

El mensaje de Aitana

Elena explicó en Twitter que el tratamiento de quimioterapia no estaba funcionando y explicó que los médicos iban a estudiar nuevas opciones, a la vez que dejaba claro que iba a seguir peleando por superar la enfermedad: "Ahora toca ser más fuertes que nunca [...] Mis ganas ganan". Al leer este mensaje, Aitana ha querido enviarle su apoyo y le ha dicho lo siguiente: "Elena como tú dices, tus ganas ganarán. Qué ganas de verte de verdad, qué ejemplo de lucha y fuerza . Te mando todas mis fuerzas, eres preciosa".

Elena ha agradecidido esas palabras de ánimo a la cantante y le ha comentado que ella también tiene ganas de verla de nuevo: "Hoy ha sido un día difícil y me has alegrado el día. Nos vemos en el inicio de gira, en Barcelona". Esta no es la primera vez que Aitana y Elena intercambian mensajes en Twitter, ya que en noviembre del año pasado, la joven le dijo a la cantante que era "parte de su fuerza" y ella le respondió que iba a recuperarse y que tenía muchas ganas de verla de nuevo: "Eres una luchadora".