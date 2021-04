Aitana habla abiertamente sobre su vida íntima: "Mantengo muchas relaciones sexuales, ¡es que tengo 22 años!"

Pues bien, si hablar de esto en la intimidad o con nuestro círculo más cercano muchas veces nos da vergüenza, hacerlo en televisión podría llegar a ser un momento de lo más desagradable para muchas personas; sin embargo, este no ha sido el caso de Aitana que ha ido a 'La Resistencia', el programa de Broncano, no solo con muchas ganas de hablar de su próxima gira '11 razones tour', y de su próximo tema 'Ni Una Más' , sino también de responder a las dos míticas preguntas que Broncano suele hacer a sus invitados.

Es verdad que en esta última temporada del programa el presentador ya no ha incidido tanto en estas dos cuestiones: "¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuánto has follado en el último mes?" , pero la cantante quería compartir estos datos con sus fans y no tuvo ningún reparo en responder de la manera más sincera posible.

Fue ella quien pidió que le hiciera las preguntas

Viendo que el programa acababa y Broncano no le había hecho sus míticas preguntas, fue Aitana la que introdujo el tema: "¿Sexo y dinero? Pues tú misma te has metido en el lío así que responde", le dijo entonces el presentador.

Aitana, no tuvo ningún reparo en responder en el programa: "Mantengo muchas relaciones sexuales, es que tengo 22 años y novio , pero no las cuento", aseguró la joven que efectivamente este año cumplirá los 22 años. Y es que solo hay que echar un vistazo en sus redes sociales para ver que Aitana y su novio el actor Miguel Bernardeau están muy enamorados .

Sin embargo, económicamente no le va tan bien como en el amor, pero no es ni mucho menos porque haya dejado de vender discos, sino porque acaba de comprarse una casa y eso le ha hecho tener que invertir una gran cantidad de dinero en ella: "Me acabo de comprar una casa y tengo una hipoteca. Así que no mucho, la verdad", sí, así es, Aitana, que todavía no ha cumplido los 22 años acaba de comprarse una casa y es que laboralmente está viviendo su mejor momento hasta ahora.