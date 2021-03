Critican a Aitana por sus palabras sobre el feminismo: "Intento ser cautelosa"

Aitana Ocaña es una de las cantantes españolas de más éxito en la actualidad. Tras su paso por el concurso 'Operación Triunfo' se alzó como una de las favoritas, quedando en segunda posición en la competición (que ganó Amaia Romero), y desde entonces no para de petarlo. En Instagram la siguen más de dos millones y medio de usuarios, algo que puede tener dos lecturas: la primera, que muchísima gente la admira y la apoya; la segunda, que todo lo que Aitana dice o hace se convierte, automáticamente, en tendencia o tema de conversación. Ya sea un cambio de look o unas declaraciones delicadas.

Precisamente, sus palabras sobre el feminismo son las que la han puesto en el punto de mira de la furia twittera, que nunca descansa. Twitter necesita una polémica, como mínimo, al día, para poder seguir existiendo, y ayer fue el turno de Aitana. Tal y como recogen en su entrevista para Esquire, la joven explicó en sus propias palabras su relación con el movimiento: "Yo soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones".