El cambio no ha incluido un corte de pelo , pues Aitana sigue luciendo su larga melena ligeramente ondulada con su característico flequillo; por lo que parece que, por el momento, no la veremos con el pelo más corto como dio a entender hace un par de meses cuando bromeó con la posibilidad de meterse un buen tijeretazo y revolucionó a sus fans al imaginar que iba a renunciar a su melena XXL.

A sus seguidores les ha encantado el cambio de look de la artista y creen que está guapísima de pelirroja. "Está preciosa", "Enamorada de este look", "Lo guapa que es y lo bien que le queda todo", "A Aitana todo cambio de look le queda perfecto", se podía leer en Twitter. En la publicación de Jesús de Paula en Instagram, la actriz de 'Vis a vis' Maggie Civantos ha comentado que le encanta el look y muchos fans de Aitana se han sumando a los piropos: "Vaya bellezón, me encanta", "Me parece que la queda mejor así que tan morena…", "Qué bien le queda".