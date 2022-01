En ocasiones, se ha filtrado colaboraciones musicales muy esperadas por los fans, como ocurrió con 'Santería' , un tema en el que habrían unido sus voces Bad Bunny y Rosalía y que se filtró en Twitter hace unos meses, aunque todavía no se ha publicado de manera oficial ni los artistas se han pronunciado sobre el mismo. Ahora, le ha tocado a Sebastián Yatra y Aitana Ocaña, que han visto como un fragmento de su segunda colaboración tras 'Corazón sin vida' recorre las redes sociales .

Esta nueva canción se llama 'Las dudas' y estará incluida en el nuevo disco del cantante colombiano, 'Dharma', que se estrenará el 28 de enero, esto es, en menos de una semana. Los fans de ambos artistas ya sabían que iban a unir sus voces otra vez en un nuevo tema, pues ninguno de los dos lo había ocultado, pero no tenían mucha información acerca del mismo, pues lo único que comentó Yatra en una entrevista en Los 40 fue el título y que iba a ser "una canción rock brutal" que le encantaría a los fans .

A los fans de ambos les ha encantado este pequeño adelanto y han manifestado su deseo de escuchar pronto el resto de la canción, que piensan que será otro éxito como 'Corazón sin vida': "Amo todo", "No entiendo como no es un single", "Me flipa". Muchos han destacado también lo mucho que les gusta "la Aitana rockera" y hay quien fantasea ya con ver a los dos juntos encima de un escenario cantando en directo 'Las dudas': "Solo espero que Aitana vaya al concierto de Sebastián Yatra de Madrid".