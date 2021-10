Aitana Ocaña gana el Premio Ondas 2021 al Fenómeno musical del año

No obstante, eso no es todo, Jaime Serra ha explicado que este premio se debe también a su "gran carisma y personalidad que hacen que su música sea transgeneracional. En este tiempo, ha seleccionado cuidadosamente sus proyectos y colaboraciones, dejando su impronta en todo lo que hace. Se arriesgó con el lanzamiento de '11 Razones', un álbum con el que reivindicó el sonido pop rock de los años 2000".

Además, ha dicho de la joven que es "una artista con un futuro prometedor y baluarte de la música pop en español". La cantante, no ha tardado en publicar un post en su perfil de Instagram agradeciendo el premio: "Qué decir… no me creo todas las cosas bonitas que me llevan pasando desde hace ya 4 años. Gracias #PremiosOndas de corazón, por otorgarme semejante premio. Gracias a toda la gente que trabaja conmigo y qué están ahí diariamente, disfrutamos el camino juntos. Nos vemos en la gala".