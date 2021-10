El 24 de septiembre se subió de nuevo a un escenario en Sevilla, pero no pudo hacerlo al día siguiente en Sanlúcar de Barrameda porque su voz seguía sin estar totalmente recuperada. Ella misma lo explicó aquel día con un vídeo que subió a Instagram en el que pedía perdón a sus fans y no podía evitar las lágrimas al explicar que todavía iba a tardar unos días en subirse a un escenario de nuevo. "Mis médicos y foniatras me dijeron que no estaba del todo capacitada para volver porque [...] todavía tenía las cuerdas un poco inflamadas o irritadas", contó la artista.