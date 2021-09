Aitana Ocaña ha "arrancado el curso" por todo lo alto. Primero nos enteramos de que ya se ha mudado a su casa, en la que vivirá junto a su pareja, Miguel Bernardeu, y poco después descubrimos, a través de un anuncio para McDonald's cuál es su menú favorito. Y mientras la pareja se relaja en su nuevo chaletazo las redes han ardido al enterarse de un pequeño detallito sobre la salud de la cantante.

El pasado mes de mayo Aitana daba una entrevista en la radio, en el programa '¡Buenos días, Javi y Mar!' de Cadena 100 para presentar ‘Ni una más’, una canción para denunciar el acoso callejero que sufren las mujeres. Durante el transcurso de la entrevista habló de su alimentación, reconociendo que ahora "como mucho, pero también como sano, de hecho, de repente, soy celiaca. Me he tenido que hacer unas pruebas y todo y soy celiaca, entonces he cambiado mucho mi alimentación".

Aitana ha puesto su nombre a un menú que ella misma no se puede comer

Cuando se anunció la colaboración de la cantante con la cadena de comida rápida McDonald's, la reacción en redes fue, en general, positiva. Sus fans enseguida bautizaron su elección como el McAitana y, por supuesto, se vinieron los memes.

Sin embargo, también salieron los críticos que apuntaron al peligro de que una cara tan influyente recomendase comer un menú muy calórico. Y es que el McAitana está compuesto por una hamburguesa de pollo y bacon con extra de queso, unos nuggets con salsa barbacoa, patatas fritas con mucho ketchup y un helado de oreo con caramelo.

El debate de lo que "debemos" y "no debemos" comer es eterno y no acabaríamos nunca si nos metemos en ese jardín. Pero una cosa es no querer comerte un McAitana porque consideras que no es saludable, porque no te gusta, o porque no te da la real gana, y otra cosa es no poder probarlo porque no puedes. Como es el caso de los celiacos. Y, teniendo en cuenta que la propia Aitana es celiaca... ¡un momento! ¿Cómo va a ser su menú favorito si no puede comérselo?

La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario que provoca que una persona no pueda comer gluten porque este daña su intestino delgado. ¿Y qué es el gluten? Pues una proteína del trigo, la cebada y el centeno. Es decir, que los celiacos no pueden comer pan y harinas en general.

Si Aitana es celiaca, no podrá comerse la hamburguesa, por el pan, los nuggets o el helado. Vamos, que de su menú solo se podría comer las patatas fritas y la bebida. Por esta razón, muchas personas celiacas como ella han criticado la promoción de la cantante.

Desde la cuenta de Twitter Singlutenismo han dicho: "Por supuesto, cada uno hace con su salud y su publicidad lo que quiera, pero ¿no tendría sentido tener cierta responsabilidad con un colectivo que ya tiene muy difícil que lo tomen en serio? Quiero decir: es posible que, con este anuncio, dé la impresión de que Aitana, aún siendo celíaca, puede comerse un CBO, unos McNuggets y unas Oreo de vez en cuando ("mmm, riquísimo", "y si es con caramelo, me gusta aún más") sin más problemas. Quiero creer que Aitana, que debe de llevar poco tiempo en esto del singlutenismo, no sabe de los quebraderos de cabeza que nos encontramos los singlutenistas y no se ha planteado el impacto que esto puede tener en el colectivo".