Si hay alguien que no puede acudir en la nueva fecha agendada o que prefiera que le devuelvan el dinero, en el comunicado se explica que hay un plazo de 15 días para solicitar la devolución de la entrada a través de la misma plataforma en la que se realizó la compra. Esta no es la única información que se ofrece en ambos comunicados y es que también se aclara el motivo por el que Aitana no podrá dar estos tres conciertos en la fecha prevista.