Aitana Ocaña saltó a la fama en 2017 gracias a su participación en el resucitado 'Operación Triunfo' cuando apenas tenía 18 años y, desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos y es que se ha convertido en una de las cantantes más conocidas por el público español, tiene una gran comunidad de fans en varios países de Latinoamérica y es imagen de varias marcas, además de haber lanzado sus propios productos al mercado.

Una trayectoria meteórica que le ha llevado a formar parte de eventos tan importantes como la gala de los Premios Goya 2021, en la que versionó el tema de Barbra Streissand 'Happy Days are Here Again' encima del escenario del Teatro Soho CaixaBank de Málaga y recogió el testigo de su compañera de 'OT 2017' Amaia, que le hizo un homenaje a Marisol en la gala del año anterior.