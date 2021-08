Todo empezó cuando Naima habló un poquito en uno de sus vídeos y sus seguidores comenzaron a decirle que su voz se parecía mucho a la de la cantante de 'Vas a quedarte'. "¿Puedes hacer otro audio hablando?", le pidió una chica para comprobar el grado de similitud de ambas voces . "Estoy flipando. Me lo habían dicho un par de personas [el parecido de su voz con la de Aitana], pero es que viendo todo lo que me estáis diciendo y es que estoy flipando, así que bueno no sé", ha contestado la tiktoker, visiblemente sorprendida por el aluvión de mensajes que le habían llegado.

A raíz de esas declaraciones, muchos han querido saber si se cortaría el flequillo para parecerse aún más a ella. Naima ha reconocido que lo ha pensado alguna vez, pero que no está entre sus planes ahora mismo. "Lo pensé mucho antes de todo este tema de Aitana, porque siempre he querido tapar mi frente porque personalmente no me gusta. Siempre he pensado que mi vida sería mucho más sencilla si llevase flequillo, pero luego me acuerdo que, en su día, cuando era más pequeña, me hice flequillo por la gracia y no [...] Madre mía, ¿cómo salía yo así a la calle?", ha comentado la tiktoker enseñando una foto en la que llevaba flequillo.