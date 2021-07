El joven en cuestión tiene facciones parecidas a las del 'rey de Twitch' , luce una barba igualita y lleva un peinado muy similar al suyo : tanto en tono como en corte, ya que lo tiene más corto por los lados y un poco de tupé en la parte superior. Lo más curioso de todo es que el chico es modelo y posa luciendo camisetas de Lacoste, una conocida marca de ropa que no es nada barata.

"¿Por qué tengo un hermano gemelo que hace de modelo? ¿Esto qué cojones es?", comentaba Ibai compartiendo la imagen de este chico. Los fans que no habían visto antes la imagen se han quedado alucinados al ver lo parecidos que son y muchos le han dicho que él también podría ser modelo o que no les extraña que alguien que se parezca a él trabaje como modelo. "No te pongas triste, tú eres mejor", le decía otra seguidora.