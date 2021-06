Ibai Llanos no es muy dado a hablar públicamente de su vida privada y no hace mucho que presentó a sus seguidores a una de las personas más importantes para él, su padre Javier. Lo hizo a través de su programa de entrevistas en Twitch, 'Charlando tranquilamente'. A quien todavía no ha presentado en redes ni a través de esta plataforma es a su novia, de la que sí ha hablado en una entrevista. Además, reveló su identidad a través de Twitter en 2018, cuando todavía no era famoso mundialmente.