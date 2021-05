Ibai Llanos habla por primera vez de su novia en un directo: "Nos conocimos en un evento en Madrid"

Su novia vive en la mansión con el resto de streamers

La charla estaba transcurriendo con normalidad, Siro e Ibai han coincidido ya varias veces en diferentes directos y se conocen muy bien; así que esta parecía una conversación normal entre amigos en la que hablaron de todo un poco, hasta de la vida sentimental de Ibai: "¿La novia te ha dejado ya o no?", le pregunta Siro a Ibai. "No, no, no", responde el streamer.

¿Dónde se conocieron?

"¿Cómo te ves de padre?"

Ibai le ha confesado a Siro que su novia es más mayor y este le ha preguntado que cómo se ve de padre , algo que ya dijo en un directo con C Tangana que le gustaría ser dentro de algunos años: "Es una responsabilidad muy grande ahora mismo ser padre, pero a mí me gustaría".

"A mí me gustaría porque joder es una cosa que hace ilusión, como que has dado otro paso más en la vida y yo creo que tiene que molar mucho criar una cosa desde pequeño". Además, Ibai cree que él será un buen padre "porque he aprendido mucho, yo me he criado entre hijos de puta desde los 18 años".