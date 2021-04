'First Dates' acaba de cumplir cinco años en antena y lo está celebrando esta semana por todo lo alto. Entre las sorpresas por el aniversario destaca la visita de Ibai Llanos al restaurante más famoso de la televisión. Aunque no haya tenido una cita, el popular streamer ha tenido tiempo para conocer a Carlos Sobera y al resto del equipo, a comentar una cita, a explicar por qué es fan del programa y a confesar quién sería su cita ideal.

El motivo por el ama el formato

Pero esta no es la primera vez que Ibai pisaba el restaurante de 'First Dates' y es que hace un par de meses grabó allí un programa con otros creadores de contenido para su canal de Twitch. En ese momento, el vasco ya confesó su amor por el formato y ahora ha explicado por qué es un gran fan: "Tengo mucho cariño a este programa porque lo ve mi abuelo" .

Ibai está muy unido a su abuelo , que es sanitario, pues cuando era pequeño lo acompañaba por las calles de Bilbao mientras visitaba a sus pacientes. Por eso, cuando él todavía vivía en su casa, su familia siempre veía el programa de Cuatro antes de cenar. "Mi abuelo no ve nada la tele, es muy de pueblo, pero le gusta 'First Dates'. Le tenía cierta adicción y no cenaba hasta que no terminaba y yo le decía: 'Abuelo que esto termina a las once'".

Su cita ideal

En su visita al programa, Ibai ha explicado que no le ha ido muy bien en el amor: "Soy un fracaso en el tema personal, en el amor, pero intento aconsejar cosas que no me aplico". También ha confesado que actualmente no tiene pareja, pero que sí sabe lo que es estar enamorado: "No tengo pareja, pero he estado enamorado. Ahora lo estoy de la vida en general".