Ibai Llanos habla por primera vez de su peso: “Creo que es el peor de mi vida, siempre estaba en torno a 150 kilos"

¿Cuánto pesa Ibai Llanos?

En este vídeo, por primera vez, Ibai Llanos habla, no solo de su peso, sino que también podemos conocer cuáles son sus medidas y cuántos centímetros, además de kilos, ha perdido tras estas semanas entrenando. Además, ha confesado que cuando grabó el vídeo llevaba casi una semana sin entrenar porque se había comido una galleta que le había sentado mal y había estado con diarrea durante varios días: "He estado jodido".

"Creo que es el peor peso de mi vida, yo creo que siempre estaba en torno a 150, no lo sé, igual en algún momento de mi vida pesé más, pero no lo sé porque no me he pesado", confiesa Ibai antes de pesarse de nuevo para descubrir cuántos kilos ha perdido tras su primer mes de entrenamiento.