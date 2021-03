Ibai Llanos entrevista a su padre: se llama Javier, es sanitario y le animó a probar suerte en el mundo del streaming

Su buena relación

Apoya totalmente a su hijo

Ahora está totalmente enganchado a los directos de su hijo y siempre ha seguido muy de cerca todos sus pasos. Reconoce que le encanta ver sus partidas con el Kun Agüero, pero que sus favoritas son las charlas como la que él estaba protagonizando: "Me divierto con casi todo lo que haces, pero lo que más me gustan son las charlas, son muy entretenidas". Además, ha explicado que a él nunca le preocupó que sus hijos jugasen a videojuegos, siempre que no se olvidasen de que había otras opciones de ocio como salir a la calle a jugar con los amigos: "Lo ideal es combinarlo todo. Los extremos no son buenos".