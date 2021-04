El popular streamer ha acudido al programa presentado por Carlos Sobera con motivo de su quinto aniversario y ha confesado que tendría una cita con Bad Bunny

También ha aprovechado su visita para dejar claro si tendría una cita romántica o más bien como amigos con la actriz Ester Expósito

¡'First Dates' está de celebración! El programa de citas de Carlos Sobera cumple cinco años en antena con mucho éxito y es que es raro que haya alguien que no lo haya visto o que no sepa de qué trata el formato. Periodistas, cantantes, influencers... Son muchos los famosos que se han declarado fans del programa y el último ha sido Ibai Llanos, que incluso se ha pasado por el restaurante junto a otros amigos streamers.

Hace poco menos de un mes, el vasco organizaba en el plató del programa de Cuatro un especial junto a otros creadores de contenido muy famosos para emitirlo en su canal de Twitch. Ibai se mostró en ese momento muy emocionado: "Fue absolutamente increíble. ¡Qué viva el amor!". Esta semana ha vuelto a 'First Dates' el streamer para celebrar su quinto aniversario y ha reconocido que es fan absoluto del formato: "Tengo mucho cariño a este programa porque lo ve mi abuelo".

¿Con quién tendría una cita?

Pero el streamer no solo confesó que era un gran fan del programa, sino que le prometió a Carlos Sobera que volvería otro día para tener una cita, después de explicarle que no tenía pareja y que consideraba que había tenido mala suerte en el amor. Ibai, que no tiene problema en mojarse en nada, también dijo con quién tendría una cita romántica: "Soy atrevido, pero mi cita sería con Bad Bunny, es la persona con la que cenaría".

¿Cenaría con Ester Expósito?

El creador de contenido también se ha mojado sobre si él tendría una cita con una de las actrices de moda, Ester Expósito. "Gracias por dejarme aclarar el tema", ha escrito Ibai en Twitter adjuntando el vídeo del momento en el que explica que no le daría un "sí" a la influencer y que solo cenaría con ella porque le parece interesante su trabajo.

"No es una persona que necesariamente me llame mucho la atención a nivel físico. Me parece interesante por el trabajo que hace, por lo que hace también en la televisión, me parecen interesantes ese tipo de perfiles de actrices y actores, que tienen muchas anécdotas y cosas que contar. Podría ser divertido charlar un rato con ella", ha dicho Ibai, que ha dejado claro que sería una cena en plan amigos: "Pero una cita con intención de más, por mi parte no".

Podrían quedar en su casa