Ninguno de los dos ha ocultado su relación en este primer año juntos y han acudido juntos a eventos como el Festival de Cine de Venecia. En las entrevistas que le han hecho al actor no ha tenido problema en hablar de su relación y reconocer que está "enamorado" de la madrileña. "Es una mujer no solo talentosa, no solo carismática, no solo guapa... es un sinfín de cosas lindas [...] Brilla por sí sola", confesó en una charla con Esquire.