Prometió un nuevo vídeo

Sus fans siempre le han agradecido a Ibai estos vídeos cortos en los que siempre consigue sacarles más de una sonrisa y que les han ayudan a no pensar constantemente en que "se están jugando su futuro". Sin embargo, hace poco, el vasco afirmó que no tenía pensado hacer un vídeo porque se había quedado sin ideas: "Lamentablemente este año, después de tres años, no va a haber vídeo para la Selectividad, porque se no me ocurre nada y se me está echando el tiempo encima".