Ibai hace un ranking con sus youtubers favoritos: "Empezaron cuando no había nadie y siguen siendo de los mejores"

El creador de contenido se ha mojado a la hora de opinar sobre los youtubers españoles más conocidos

AuronPlay, KNekro y Willyrex son para él los "dioses supremos" de YouTube, pero también ha confesado que le gustan mucho Alexelcapo, elXokas o Cristinini

Ibai Llanos siempre intenta innovar en sus directos para crear nuevos tipos de contenido y entretener a su audiencia. Esta vez, ha decidido sumarse a la moda de las tier list, que sirven para hacer clasificaciones sobre distintos elementos. El creador de contenido ha decidido mojarse y se ha lanzando a hacer un ranking con los youtubers españoles más famosos.

Pero Ibai le ha añadido su toque personal, haciendo que las categorías de la lista sean originales y divertidas. Así, ha clasificado a sus compañeros de profesión entre: dioses supremos, leyenda, streamer top, tiene potencial, me gusta, andorranos baneados, no lo he visto y meh. ElRubius, Auronplay, elXokas, Cristinini, Dalas Review, TheGrefg... No se ha dejado ninguno. Además, ha opinado sobre el contenido que desarrollan en Twitch y ha analizado un poco sus canales. ¡Te contamos cómo ha quedado el ranking en Yasss!

Sus favoritos

Ibai ha sido muy bueno con sus compañeros y ha piropeado a la mayoría de ellos, pero tiene muy claros quienes son para él los dioses supremos del mundillo: Auronplay, KNekro y Willyrex. "Empezaron cuando no había nadie, hace 10 años, y siguen teniendo mucho público y siendo de los mejores". Willyrex es el youtuber al que más ha seguido el vasco: "Willy es el creador de contenido que más he visto en toda mi vida, sin duda. Ha formado parte de mi infancia, de mi adolescencia... Habré visto 400 vídeos de él". El motivo es que Willy jugaba a Call of Duty: "Yo era un niño rata, no quería ver otra cosa".

Al hablar sobre Auronplay, lo ha querido comparar con las otras estrellas de Twitch: ElRubius y TheGrefg (a los que ha metido en la categoría de 'leyendas'). El vasco piensa que Rubius es el mejor en cuanto a la variedad de videojuegos que presenta: "Puede traer cosas raras, a veces de Estados Unidos...". A TheGrefg no lo sigue porque se dedica a jugar al Fortinite principalmente, pero reconoce que "es el más ambicioso, el más proactivo" a la hora de crear contenido y hacer cosas muy variadas.

Pero si se tiene que quedar con uno de estos tres, elige a Auronplay por su humor y su forma de hacer streaming: "Los números de Auronplay son una cosa que yo no entenderé en mi puta vida. Lleva un año siendo el número 1 de Twitch. Es una cosa muy exgaerada. Brutal". También se declara fan de Alexelcapo, al que considera una leyenda: "Me parece un crack, un referente absoluto en lo suyo... A veces no habla mucho, está ahí con su cafecito, pero a mí me gusta".

A DjMariio también reconoce haberlo visto muchísimo, casi tanto como a Willyrex; ya que hubo un tiempo en el que estuvo "muy viciado al FIFA": "Se enfada mucho, es buen streamer... Pero no creo que llegue a ser como Willy". Le ha costado mucho, pero lo ha clasificado también en la sección leyenda y ha confesado que se inspiraba en sus vídeos para crear sus plantillas. Entre las leyendas también ha incluido a Vegetta777, byStax o Alexby.

Las promesas

Ibai también ha querido analizar qué youtubers según su criterio "tiene potencial" y ha aprovechado para alabar a Cristinini, la única mujer que forma parte de su equipo (el nuevo proyecto que inició con la mudanza a la nueva mansión). El vasco afirmó que es una "streamer top" como elXokas o Mister Jägger: "Es de las mejores comunicadoras [...] En general, como creadora de contenido, me parece espectacular".

¿Quién es el peor?

Ibai tampoco ha tenido ningún problema en confesar que hay youtubers muy famosos a los que no ve y de algunos de ellos ni siquiera ha visto un solo un vídeo. Esos son: Luzu, Dalas Review, Perxitaa o Loulogio. Aunque reconoce que sabe quiénes son y que conoce sus 'grandes éxitos'. Otra categoría un tanto polémica es la de 'Andorranos baneados', en la que ha incluido a Wall Street Wolverine, Wismichu o Cheeto, pero en ella no están todos los youtubers que viven en Andorra, ya que Rubius o TheGrefg residen en el principado y están en la categoría 'leyenda'.

