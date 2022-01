Ibai Llanos gana el Premio Esland a mejor streamer y se lo agradece a su novia: "Es la persona que me aguanta"

Vamos, que fue la noche de Ibai. Uno de los momentos más virales de la gala fue su discurso de agradecimiento al recoger el premio a Mejor Streamer. Entre todos los nombrados, el vasco se acordó de su novia Carmen, con estas palabras: "A Koi Jefa también, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco". Ella compartió este momento en su redes escribiendo "Yo ya he ganado".