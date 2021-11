Ibai también les ha contado a sus seguidores que no se enteró hasta el día de la gala que iba a presentar tres premios junto a Rosalía, ya que él pensaba que lo haría él solo. El vasco ha confesado que se puso muy nervioso antes de salir al escenario: "Estaba en la entrada con Rosalía y yo me cagué encima. Nos empezó a grabar todo el mundo que eso parecía 'Black Mirror', había todo un pasillo de móviles […] Ahí pensé: '¿Dónde me he metido? ¡Me he metido en un lío!'. Yo no era consciente de la repercusión de los premios […] Eso era mucho más grande de lo que esperaba y yo no esperaba presentar unos premios con Rosalía".